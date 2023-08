Oscar-Preisträgerin Natalie Portman kommt zur IAA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Hollywoodstar Natalie Portman kommt zur Internationalen Automesse IAA Mobility nach München. Die 42 Jahre alte Oscar-Preisträgerin ("Black Swan") werde dort am 5. September eine Rede halten, wie die Veranstalter mitteilten.

Zwischen dem 5. und 10. September werden den Angaben zufolge mehr als 500 Redner aus Politik und Wirtschaft bei der Messe erwartet. In diesem Jahr wolle die IAA sich öffnen, "um noch mehr bedeutsame Perspektiven von relevanten Speakern zu integrieren", wie es in der Mitteilung hieß.

"Diese Speaker werden einen zusätzlichen sowie inspirierenden Blick auf die Herausforderungen und Lösungsansätze der Mobilitätsbranche werfen und ihre eigenen Standpunkte zu teilen." Portman soll eine von ihnen sein.

"Damit der Wandel zu einer nachhaltigen Mobilität gelingt, müssen nachhaltige Mobilitätslösungen für jeden erschwinglich und zugänglich sein", wird die Schauspielerin zitiert. "Ich freue mich darauf, auf der IAA Mobility über die Möglichkeiten zu diskutieren, dies zu erreichen."

Portman ist nicht nur ein Hollywoodstar und berühmt geworden durch Filme wie "Black Swan" oder "Thor", sie engagiert sich auch politisch, setzt sich für Frauenrechte ein und lebt vegan.

Nach Ansicht des Geschäftsführers des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Jürgen Mindel, zeigt Portmans Teilnahme an der IAA das große Interesse an Themen rund um klimafreundliche und digitale Mobilität in der Gesellschaft. "Mit ihr gewinnen wir eine Person, die schon oft bewiesen hat, dass mit Haltung und Hartnäckigkeit viel in der Gesellschaft erreicht werden kann." Portman sei "ein Star, die schon oft vorbildlich Position bezogen und andere damit inspiriert", sagte Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München./bsj/DP/ngu