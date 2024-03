Oscar Health Registered (A)-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analysteneinschätzung für Oscar Health sieht insgesamt neutral aus, da verschiedene Meinungen vorliegen. In den letzten 12 Monaten gab es eine Kaufempfehlung, aber auch eine schlechte Bewertung. Aktuell tendieren die Analysten jedoch zu einer positiven Einschätzung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 11,95 USD, was einem prognostizierten Kursrückgang von -11,48 Prozent entspricht. Die Anlegerstimmung ist ebenfalls positiv, basierend auf Social-Media-Diskussionen und Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen.

Im Bereich der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 74,83 Punkten und der RSI25 bei 73,08 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer negativen Bewertung führt. In Bezug auf den Kurs liegt die Oscar Health-Aktie derzeit 5,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als negativ eingestuft wird. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage +49,67 Prozent, was zu einer positiven Langzeitbewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale charttechnische Einschätzung für Oscar Health.