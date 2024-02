Oscar Health Registered (A) Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Stimmung bei Oscar Health ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In diesem Zeitraum standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für Oscar Health vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 16,89 USD eine negative Entwicklung um -76,91 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 3,9 USD. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oscar Health derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,96 USD, was einer Abweichung von +112,19 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 10,78 USD, was einer Abweichung von +56,68 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Oscar Health zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis eine überverkaufte Situation, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft und erhält daher ebenfalls eine positive Bewertung.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Oscar Health damit positive Einschätzungen in verschiedenen Punkten der Analyse.