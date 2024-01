Oscar Health Registered (A) Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ellington Financial":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Anzahl der Beiträge im Internet und die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Oscar Health ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Oscar Health weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Oscar Health bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Oscar Health von Analysten insgesamt mit 1 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Oscar Health. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 5,23 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -39,67 Prozent und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Oscar Health ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oscar Health bei 7,01 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,66 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +23,54 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse der Aktie von Oscar Health ist daher "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Oscar Health ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 82,5, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,1 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Index ist daher "Schlecht".