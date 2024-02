Oscar Health Registered (A) Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Oscar Health. Der 7-Tage-RSI beträgt gegenwärtig 19,15 Punkte, was darauf hindeutet, dass Oscar Health momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Bezogen auf den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 26,29, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, den wir sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis betrachten. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Oscar Health-Aktie beträgt derzeit 8,08 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,76 USD liegt, was auf eine deutliche Abweichung von +119,8 Prozent im Vergleich hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,17 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +59 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend wird Oscar Health hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.