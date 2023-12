Osaka Yuka Industry Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Der RSI der Osaka Yuka Industry liegt bei 43,75, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,91 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Osaka Yuka Industry. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine bedeutenden Unterschiede festgestellt werden. Alles in allem erhält Osaka Yuka Industry daher eine "neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Osaka Yuka Industry derzeit bei 1681,51 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 1506 JPY 10,44 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 1607,1 JPY weist die Aktie mit einem Abstand von -6,29 Prozent ein "schlecht"-Signal auf. Insgesamt ergibt sich daher ein "schlecht"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen im Zusammenhang mit Osaka Yuka Industry diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.