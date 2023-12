Orvis Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von Orvis wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu der neutralen Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht wird die Orvis-Aktie als schlecht eingestuft. Der aktuelle Kurs von 1247 JPY liegt 19,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -10,2 Prozent, was ebenfalls als schlecht eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Orvis-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 85,77 über einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 84 über 25 Tage. Dies führt zu der Gesamteinschätzung, dass der RSI als schlecht eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als neutral bewertet.