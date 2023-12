Ortoma Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Aktie der Ortoma hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,74 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,92 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +24,32 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 beträgt 0,89 EUR, was einem Abstand von +3,37 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich eine neutrale Bewertung. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 54,03 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 41,18, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Ortoma-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ortoma-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion um die Aktie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für die Ortoma-Aktie.