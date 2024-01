Ortoma Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Ortoma-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,876 EUR lag, was einem Unterschied von +18,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,86 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+1,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ortoma also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ortoma liegt bei 66,44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Ortoma war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite der Ortoma-Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ortoma eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird durch die Relation von Dividende und Aktienkurs bestimmt.