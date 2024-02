Ortivus ABr. A Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das schwedische Unternehmen Ortivus wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Ortivus mit einem Wert von 59 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt liegt. Das Branchen-KGV in der Gesundheitstechnologie-Branche beträgt 135,33, was zu einer Unterbewertung von 56 Prozent führt. Auf dieser Grundlage wird Ortivus als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Ortivus-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 79 liegt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird hingegen eine neutrale Bewertung abgegeben, da der Wert bei 62,72 liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Ortivus mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,83% auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt sich für Ortivus negativ. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Diskussionen verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält Ortivus demnach in verschiedenen Analysebereichen eher negative Bewertungen, was Anleger und Investoren berücksichtigen sollten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Ortivus ABr. A-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ortivus ABr. A jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ortivus ABr. A-Analyse.

Ortivus ABr. A: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...