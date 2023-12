Ortivus ABr. A Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ortivus gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die charttechnische Entwicklung der Ortivus-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, mit einem Unterschied von -20,77 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt, mit einem Unterschied von -18,77 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Ortivus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ortivus-Aktie zeigt einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 59,22, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Ortivus.