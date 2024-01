Ortivus ABr. A Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ortivus wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,04 Punkten, was darauf hinweist, dass Ortivus weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,48 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Ortivus hinweist.

Die Anleger-Stimmung bei Ortivus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt besprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ortivus in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ortivus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,68 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,75 SEK weicht um +1,23 Prozent von diesem Wert ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,55 SEK) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,6 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ortivus-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Analysebereichen.