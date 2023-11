Beijing Lanxum Aktie: Das war ja klar …

Derzeit zahlt Doushen Beijing Education & nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, mit einem Unterschied von 0,6 Prozentpunkten (0 % gegenüber 0,6 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Doushen Beijing Education & bei -40,53 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Doushen Beijing Education & diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Jedoch zeigten sich in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Doushen Beijing Education &. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen aufwies.

Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Bewertung.