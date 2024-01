Orthofix Medical Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Orthofix Medical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Underperformance von -61,82 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Orthofix Medical um 43,44 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Orthofix Medical vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Orthofix Medical. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -5,29 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 12 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Orthofix Medical aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -89,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Orthofix Medical-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Für den RSI25 wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.