Orthofix Medical Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Orthofix Medical-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 16,02 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 14,1 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -11,99 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 12,04 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +17,11 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten bewerten die Aktie von Orthofix Medical langfristig als "Neutral", basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 0 positiv, 1 neutral und 0 negativ bewertet haben. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat, aber der durchschnittliche Kursziel liegt bei 12 USD, was einer Erwartung von -14,89 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Orthofix Medical ist größtenteils positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den jüngsten Themen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80,65 auf, was 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.