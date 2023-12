Orthofix Medical Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Orthofix Medical liegt der RSI7 aktuell bei 24,55 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 27,8, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating für den RSI.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Orthofix Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 16,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,78 USD liegt, was einer Abweichung von -14,89 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 11,6 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Orthofix Medical mit -26,53 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,52 Prozent aufweist, liegt die Aktie deutlich darunter. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Orthofix Medical veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Orthofix Medical, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".