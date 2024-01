Orthofix Medical Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Orthofix Medical in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen stark negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Analysten sehen die Aktie von Orthofix Medical langfristig als "Neutral"-Titel an. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine positiv und eine neutral. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel wird bei 12 USD gesehen, was einer Erwartung von -10,98 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig, um die Stimmung rund um die Aktie einzuschätzen. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, aber in den letzten Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 80,65, was 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 99. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft.