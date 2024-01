Orthofix Medical Aktie: Alles nach Plan!

Die Stimmung unter Anlegern gegenüber Orthofix Medical ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orthofix Medical einen Wert von 80 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 99,34) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt um etwa 19 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird Orthofix Medical als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass Orthofix Medical mit einer Rendite von -26,53 Prozent mehr als 44 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,8 Prozent, wobei Orthofix Medical mit 24,72 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Orthofix Medical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,14 USD, während der Kurs der Aktie bei 13,48 USD um -16,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 11,66 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +15,61 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".