Orthocell Aktie: Es gibt was neues!

Die Orthocell-Aktie wird derzeit "neutral" bewertet, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von +2,63 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer "neutralen" Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -2,5 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Orthocell-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Orthocell diskutiert, mit acht Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An nur einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen dominant. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Orthocell auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orthocell liegt bei 63,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 51,35 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Stimmungsbild für Orthocell hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Orthocell daher für diese Stufe insgesamt eine "Gut"-Bewertung.