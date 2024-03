OrthoPediatrics Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der weiche Faktor der Sentiment- und Buzz-Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Aktienbewertung. Bei Orthopediatrics ergibt sich in diesem Bereich ein insgesamt negatives Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Die Analysten hingegen bewerten die Aktie von Orthopediatrics positiver. Mit einem Rating von "Gut" und einer durchschnittlichen Kursprognose von 57 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 106,9 Prozent entspricht, erhält die Aktie eine positive Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Obwohl das Interesse an der Aktie in den letzten Tagen nicht stark war, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance der Aktie von Orthopediatrics. Mit einer Rendite von -29,34 Prozent im vergangenen Jahr liegt sie 27,21 Prozent unter dem Durchschnitt im Gesundheitspflege-Sektor. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -9,42 Prozent, wobei Orthopediatrics aktuell 19,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.