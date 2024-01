OrthoPediatrics Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage für Anleger in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positiv geprägte Diskussionen dominierten an vier Tagen, während an acht Tagen überwog die negative Kommunikation. Besonders häufig diskutierten Anleger in den letzten Tagen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Orthopediatrics. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und kommt zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von Orthopediatrics liegt derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 89,1 Prozent in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orthopediatrics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 38,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33,01 USD liegt, was einem Unterschied von -13,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 29,51 USD, was einer positiven Entwicklung von +11,86 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Orthopediatrics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt nur um -1,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21 Prozent für Orthopediatrics. Im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Orthopediatrics um 39,97 Prozent unter dem Durchschnitt von 17,16 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.