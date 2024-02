OrthoPediatrics Aktie: Einfach unglaublich

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Orthopediatrics diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Orthopediatrics bei -22,81 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,53 Prozent, wobei Orthopediatrics mit 27,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Orthopediatrics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 35,26 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 29,57 USD, was einem Unterschied von -16,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,68 USD, was nur einen geringen Unterschied zum letzten Schlusskurs darstellt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Orthopediatrics somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Orthopediatrics neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Orthopediatrics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,38, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 49,66, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.