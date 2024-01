Orsted, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von Orsted hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -37,47 Prozent erzielt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs. Der Relative Strength Index (RSI) der Orsted-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted einen Wert von 12,83, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 12,47. Dies führt zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Empfehlung. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 387,8 DKK 19,24 Prozent unter dem GD200 liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 344,77 DKK, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Orsted-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.