Orsted Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der dänische Energieversorger Orsted wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,83 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv gegenüber Orsted, mit neun positiven und vier negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Handelssignale in Richtung "Schlecht", was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Die Dividendenrendite von Orsted beträgt 3,5 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik vergibt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Orsted-Aktie eine Performance von -35,87 Prozent, was eine Underperformance von 0 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Stromversorger-Branche bedeutet. Im Branchen- und Sektorvergleich führt diese ähnliche Rendite zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.