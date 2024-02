Orsted Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von Orsted hat in den letzten Monaten gemischte Signale in Bezug auf die Einschätzung ihrer Performance gezeigt. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer insgesamt guten Wertung führte.

Die technische Analyse ergab einen Relative Strength-Index (RSI) von 65,5, was auf eine neutrale Position hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, beträgt der RSI 44 und bestätigt erneut die neutrale Einstufung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Stromversorger-Branche ergibt sich, dass Orsted eine ähnliche Performance aufweist, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentaler Hinsicht ist die Aktie aktuell mit einem KGV von 12,83 überbewertet, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe führt.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Aktie von Orsted gemischte Signale in Bezug auf ihre Performance und Bewertung erhält.