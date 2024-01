TPG Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

Die Tpg Inc-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 1 von 2 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erhielt das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Bezogen auf die Studien des letzten Monats wurde die Aktie von 0 Analysten als "Gut", von 1 als "Neutral" und von 0 als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,5 USD, was eine potenzielle Steigerung um 1,76 Prozent vom letzten Schlusskurs von 39,8 USD bedeutet. Aufgrund dessen lautet die Empfehlung "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt des Schlusskurses der Tpg Inc-Aktie von 30,63 USD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 39,8 USD weicht somit um +29,94 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (36,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tpg Inc-Aktie liegt aktuell bei 86,39, was als überkauft eingestuft wird, und somit als "Schlecht". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Tpg Inc-Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tpg Inc in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".