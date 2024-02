Orsted Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse zeigt, dass die Orsted-Aktie derzeit um +9,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage mit einer Distanz von -16,45 Prozent zum GD200 als "Schlecht" zu bewerten. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Orsted weist hier einen Wert von 12,83 auf, was deutlich über dem Branchenmittel von 12,47 liegt und daher als überbewertet angesehen wird. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage rund um die Orsted-Aktie festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Jedoch wurde gleichzeitig eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Insgesamt erhält Orsted in dieser Kategorie daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite von Orsted mit 3,5 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Orsted-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.