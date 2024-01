Orsted Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Orsted gibt bekannt, dass sie basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 3,98 % bieten, was 0,04 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,94 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted beträgt 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Stromversorgerbranche eine Überbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Orsted im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,21 Prozent verzeichnet, was 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung bezüglich Orsted war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 negative Signale identifiziert, weshalb die Messung der Anlegerstimmung insgesamt zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.