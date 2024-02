Orsted Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Orsted: Bewertung auf Basis fundamentaler und technischer Kriterien

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted bei 12,83, was über dem Branchendurchschnitt von 12,47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Relative Strength Index (RSI) von Orsted auf 7-Tage-Basis aktuell bei 21,3 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird der RSI hingegen als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung der letzten 12 Monate weist Orsted eine Performance von -35,87 Prozent auf, was einer Underperformance von -0 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite von -35,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 397,2 DKK um +5,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt der Kurs jedoch um -13,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Kriterien eine gemischte Bewertung für die Orsted-Aktie.