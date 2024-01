Orsted Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das dänische Energieunternehmen Orsted hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent liegt. Trotz dieser geringen Differenz bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Orsted als neutral eingestuft. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Orsted-Aktie ergibt sich ein Wert von 39,55 für RSI7 und 43,04 für RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Orsted-Aktie von 382,3 DKK als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 19,54 Prozent unter dem GD200 (475,15 DKK) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage darstellt, beträgt 354,19 DKK, was zu einem "Gut"-Signal führt. Alles in allem wird der Kurs der Orsted-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Orsted mit -35,87 Prozent mehr als 0 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.