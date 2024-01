Orsted Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Orsted gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale. Es gab ein "Schlecht"-Signal basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei Orsted wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes in negativer Richtung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Orsted daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted liegt aktuell bei 12,83 und damit 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 12 (Branche: Stromversorger). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Orsted aktuell bei 489,93 DKK verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 365,7 DKK gehandelt wird und damit einen Abstand von -25,36 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich jedoch eine Differenz von +11,52 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird daher auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.