Orsted Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Orsted hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche ist dies eine Underperformance von -0 Prozent. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -45,21 Prozent im letzten Jahr, und Orsted lag 0 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Orsted eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht" Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Orsted als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 31,73, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 35,75, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Orsted eingestellt waren. Es gab 11 positive und einen negativen Tag, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Orsted daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Orsted von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.