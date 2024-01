Orsted Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Aktie von Orsted wird sowohl durch harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen als auch durch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz beeinflusst. In den vergangenen Monaten wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Versorgungsunternehmen-Sektor hat die Orsted-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,21 Prozent erzielt, was 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Stromversorger beträgt ebenfalls -45,21 Prozent, und Orsted liegt aktuell 0 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Orsted beträgt 3,98 Prozent, was nur 0,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Orsted-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -23,3 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut"-Wert bewertet, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.