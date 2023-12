Orsted Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Orsted war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Orsted bei 35,99 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, weist mit einem Wert von 36,46 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch rückläufig, was auf ein geringeres Interesse der Anleger hindeutet.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted bei 12,83, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Stromversorger liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält Orsted aufgrund der positiven Stimmung der Anleger, der neutralen technischen Analyse und der rückläufigen Diskussionsintensität ein "Neutral" Rating.