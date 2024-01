Orsted Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der dänische Energiekonzern Orsted schüttet derzeit nur geringfügig höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Stromversorgungsunternehmen. Die Differenz beträgt lediglich 0,04 Prozentpunkte, mit einer Dividendenrendite von 3,98 % im Vergleich zu 3,94 % im Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser minimalen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Orsted in den sozialen Medien vermitteln derzeit insgesamt positive Stimmungen und Einschätzungen. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Es wurde auch ein Handelssignal festgestellt, das zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Orsted als "Neutral" angemessen bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,47 einen leichten Überbewertungstrend aufzeigt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der für Orsted derzeit bei 41,09 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 35 signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".