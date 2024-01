Orsted Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Orsted hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,47 Prozent erzielt, was 0 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt ebenfalls -37,47 Prozent, wobei Orsted aktuell 0 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20,14 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung mit einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Orsted ist insgesamt positiv, wobei mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt gemischten Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität rund um Orsted ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Orsted in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".