Orsted Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs des Unternehmens Orsted wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" betrachtet. Mit einer Rendite von -35,87 Prozent liegt Orsted mehr als 0 Prozent unter dem Durchschnitt. Die gesamte Branche der "Stromversorger" verzeichnet eine mittlere Rendite von -35,87 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Orsted wird daher mit 0 Prozent unter diesem Durchschnitt bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen über Orsted auf Social-Media-Plattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, davon 0 positive und 9 negative Signale, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Orsted aus Anlegerperspektive als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Orsted-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 471,9 DKK angegeben. Der letzte Schlusskurs von 391,5 DKK weicht um -17,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 358,9 DKK, woraus sich eine "+9,08 Prozent"-Bewertung für den letzten Schlusskurs ergibt. Insgesamt erhält die Orsted-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen bewertet. Bei einem RSI von 41,71 in einem Zeitraum von 7 Tagen und 42,91 in einem Zeitraum von 25 Tagen wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.