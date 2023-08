Orsted-Aktie: War der Kursrückgang überzogen?

Erst gestern schockierte die Aktie von Orsted Anleger mit einem dramatischen Kursrutsch von 20 Prozent. Doch heute Morgen erholte sich das Papier des dänischen Spitzenreiters für Offshore-Windanlagen um über fünf Prozent. Hat der Aktienmarkt auf die Nachrichten von gestern zu heftig reagiert?

Eine Flut schlechter Nachrichten

Möglicherweise war dies der Fall. Der massive Kursschwund am Mittwoch wurde ausgelöst durch eine Mitteilung von Orsted, dass milliardenschwere Wertminderungen an Projekten in den USA zu erwarten sind. Derzeit sieht sich Orsted mit drei Hauptproblemen in den Vereinigten Staaten konfrontiert:

Erstens gibt es Lieferschwierigkeiten seitens der Lieferanten des Windparkbetreibers, was Projektverzögerungen zur Folge hat. Zweitens könnten nach Gesprächen mit Politikern milliardenschwere Steuergutschriften...