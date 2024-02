Orsted Aktie: Wann tut sich was?

Die dänische Firma Orsted bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent, was knapp unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche hat eine Dividendenrendite von 3,52 Prozent, was zu einer Differenz von -0,02 Prozent zur Orsted-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von Orsted von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Orsted. Die Diskussionsintensität deutet auf eine positive Stimmung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orsted liegt bei 21,3, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orsted-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 459,3 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 397,2 DKK liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Orsted-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.