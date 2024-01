Orsted Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Aktie des Stromversorgers Orsted wird derzeit als überbewertet angesehen, basierend auf fundamentalen und technischen Analysen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,83, was einem Abstand von 3 Prozent zum Branchen-KGV von 12,47 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 484,46 DKK verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 392,4 DKK liegt, was einem Abstand von -19 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 333,55 DKK, was einer Differenz von +17,64 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Orsted war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen ebenfalls eine Überzahl von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Orsted-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, während sie langfristig als neutral betrachtet wird. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Orsted-Aktie, die auf fundamentalen und technischen Analysen sowie der Stimmungslage der Anleger basiert.