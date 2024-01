Orsted Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die technische Analyse der Orsted-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 387,8 DKK mit einer Entfernung von -19,24 Prozent zum GD200 (480,16 DKK) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Hingegen weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 344,77 DKK auf, was einem Abstand von +12,48 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Orsted daher als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Orsted-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen mehrheitlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon ein Gut- und fünf Schlecht-Signale, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Orsted eine Rendite von 3,5 Prozent auf, was geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Stromversorger" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent, wodurch die Aktie als neutrales Investment bewertet und als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted mit einem Wert von 12,83 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 12,47. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft, da sie überbewertet ist.