Orsted Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Anleger-Stimmung bei Orsted ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass die Diskussionen hauptsächlich positive Themen betrafen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es wurden 3 negative und 6 positive Signale aus den sozialen Medien analysiert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende von 3,5 % ist Orsted im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger (0 %) positiv zu bewerten, da die Differenz 3,5 Prozentpunkte beträgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 377,3 DKK der Orsted mit -11,33 Prozent Entfernung vom GD200 (425,5 DKK) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 379,45 DKK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger hat Orsted in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,73 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -0 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Orsted 0 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.