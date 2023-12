Orsted Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß für die Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Orsted beträgt das aktuelle KGV 12, was im Vergleich zu anderen Stromversorgungsunternehmen als überbewertet angesehen wird und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Orsted besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit eher auf "Schlecht" Signale hindeuten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt die Rendite von Orsted in den letzten 12 Monaten um mehr als 0 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Orsted in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl unwesentlich mehr oder weniger über Orsted diskutiert wurde als normal, führt dies zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.