Orsted Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei einem überkauften Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Orsted wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 57,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Orsted weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI (57,77) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Orsted mit -35,73 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen". Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche in den letzten 12 Monaten (ebenfalls -35,73 Prozent) liegt Orsted um 0 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Orsted diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, konkret handelte es sich um 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted liegt bei 12, was im Vergleich zum Durchschnittswert der Branche "Stromversorger" (KGV von 12,47) etwas höher ist. Aus fundamentaler Sicht ist Orsted damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.