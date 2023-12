Orsted Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von Orsted beträgt das aktuelle KGV 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Orsted-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 39, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 34,15. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Orsted-Aktie bei 506,6 DKK verläuft. Da der Aktienkurs aktuell bei 335,4 DKK liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 320,14 DKK liegt, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Branchenvergleich erzielte Orsted in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,21 Prozent, was im Durchschnitt der "Stromversorger"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating für die Orsted-Aktie.