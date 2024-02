Orsted Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted liegt derzeit bei 12,83, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Stromversorger von 12 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, weshalb Orsted in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Orsted mit einer Dividende von 3,5 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger von 3,52 %. Die Differenz beträgt dabei lediglich 0,02 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Orsted eine Performance von -35,87 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Stromversorger-Branche im Durchschnitt um -35,87 Prozent, was bedeutet, dass Orsted in Bezug auf den Branchenvergleich eine Underperformance von -0 Prozent aufweist. Im Vergleich zur mittleren Rendite des "Versorgungsunternehmen"-Sektors von -35,87 Prozent lag Orsted um 0 Prozent darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Orsted in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Orsted in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Orsted führt.