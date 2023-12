Orsted Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Orsted besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Eine tiefere Analyse zeigt jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Orsted insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted einen Wert von 12 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Stromversorger-Branche erscheint die Aktie somit überbewertet. Die Redaktion gibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Orsted, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktivität in den Diskussionen deutet darauf hin, dass Orsted aktuell eher negativ im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Orsted mit 3,98 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,94 % für Stromversorger. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Ausschüttung.