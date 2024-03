Orsted Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmung und Diskussion über Orsted in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien beobachtet, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche hat Orsted in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,73 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -0 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Orsted um 0 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Orsted bei 380,9 DKK liegt, was einen Abstand von -10,78 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 426,9 DKK bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 379,8 DKK, was einer Differenz von +0,29 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Orsted zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.