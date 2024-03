Orsted Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Vor kurzem stand die Aktie von Orsted im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Orsted, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weiterführende Studien, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit neun "Schlecht"-Signalen und keinem "Gut"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Signal auf dieser Ebene. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt jedoch eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Orsted derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Die Differenz von 3,5 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Was die Performance des Aktienkurses betrifft, erzielte Orsted in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um den gleichen Prozentsatz gefallen sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Orsted-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.