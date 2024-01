Orsted Aktie: Füße still halten!

Der Aktienkurs von Orsted im Bereich der Versorgungsunternehmen hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -45,21 Prozent erzielt, was unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung der Stimmung bei Orsted festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orsted beträgt aktuell 12,83, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Orsted zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Analyse der verschiedenen Kriterien ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Orsted.